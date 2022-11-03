В Мелитополе проверили состояние медицинского оборудования

В больницах Мелитополя провели оценку состояния медицинского оборудования. Об этом 3 ноября сообщил «Известиям» заместитель министра имущественных и земельных отношений администрации Запорожской области Игнат Яремчук.

«Сегодня назначена инвентаризационная комиссия в отношении объекта медицинского учреждения, по которому было принято решение о национализации. Чтобы описать имущество, составить реестр собственности Запорожской области и в дальнейшем зарегистрировать право собственности субъекта РФ, комиссия выезжает и совместно с медицинским персоналом описывает имущество и составляет совместный документ. Оценивается в том числе его состояние с целью постановки на балансовый учет», — рассказал он.

Яремчук уточнил, что уже 47 больниц признаны подлежащими национализации. На каждый из этих объектов назначается инвентаризационная комиссия, которая занимается оценкой оборудования в них. В результате проведенной проверки принимается решение о том, как в дальнейшем обходиться с оборудованием: ремонтировать, обеспечивать или обслуживать.

По словам Яремчука, руководство больниц часто обращается к комиссии с жалобами на старое оборудование и плохой ремонт.

«Поэтому и проводятся комиссии, чтобы понять необходимый объем работы для обеспечения жителей Запорожской области необходимой медицинской помощью», — заключил замминистра имущественных и земельных отношений администрации Запорожской области.

Ранее, 13 октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал в больницах Запорожской области и рассказал об обеспечении медицинских учреждений лекарственными препаратами. По сведениям корреспондента, в областной больнице Мелитополя хранится порядка 160 т препаратов.

Также Тимашев отметил, что пациентам теперь не приходится покупать лекарственные препараты, в то время как при украинских властях госпитализация выходила затратной.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. По итогам проведенного в сентябре референдума Запорожская область вернулась в состав России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».