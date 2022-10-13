«Известия» узнали об обеспечении больниц лекарствами в Запорожской области

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал в больницах Запорожской области и рассказал об обеспечении медицинских учреждений лекарственными препаратами.

Как передает корреспондент, в областной больнице Мелитополя хранится порядка 160 т препаратов. Уточняется, что в специальных холодильниках, где температура не превышает +18 градусов, содержится вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. По словам корреспондента, на стеллажах 30 тыс. доз.

Также Тимашев отметил, что пациентам теперь не приходится покупать лекарственные препараты. В то время как при украинских властях госпитализация выходила затратной, рассказали журналисту местные жители.

«Сейчас намного лучше стало. И лекарства есть доступные. А раньше как было? Нет, даже вспоминать не хочется», — поделился пациент Алексей.

Врачам пришлось восполнять недостаток медикаментов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«В огромном дефиците были препараты онкологии, кардиологического ряда. Дорогостоящие. Сейчас мы эту брешь закрыли», — уточнил главный врач областной больницы Мелитополя Николай Андрос.

Корреспондент «Известий» рассказал, что в онкологический центр Мелитополя по-прежнему приезжают лечиться с Украины.

«Там [на Украине] всё платное было. Очень дорого. Я прошла химиотерапию там, а оперировали меня здесь. И я очень довольна, что я сюда попала. Мой же врач из Запорожья посоветовал мне операцию здесь», — поделилась пациентка онкоцентра Татьяна Дьяченко.

Сообщается, что онкоцентр мог бы принимать еще больше пациентов. Однако украинские власти затянули с возведением еще одного корпуса. По словам корреспондента, врачи уверены, что Россия эти проблемы решит быстро.

Ранее, 12 октября, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала работу медицинского отряда Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе специальной военной операции. По ее словам, медики эвакуируют раненых, проводят операции в полевых условиях и спасают жизни военных.

До этого, 7 сентября, корреспондент Тимашев показал, как российские медики работают на освобожденных территориях Запорожской области. Сообщается, что число обращений растет с каждым днем. Люди приезжают за бесплатной медицинской помощью практически со всего Запорожья.

В июле корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, как работает врачебно-сестринская бригада медицинского отряда российских военных врачей в одном из населенных пунктов Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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