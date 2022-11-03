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Финансовое обеспечение новых территорий оценили в 900 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для финансового обеспечения новых регионов России потребуется 900 млрд наличных рублей. Такой оценкой с «Известиями» поделился вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

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Он пояснил, что в начале 2022 года в РФ проживало 145,5 млн человек. Тогда сумма наличных денег в обращении составляла порядка 14 трлн рублей — в это число входят банкноты на руках у населения, деньги в кассах финансовых организаций, у предприятий и магазинов. Таким образом, в среднем — прямо или косвенно — на одного человека приходится порядка 100 тыс. наличных рублей.

«Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около 6 млн человек, то спрос на наличные составит примерно 500–600 млрд рублей. Однако пока в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура, мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты. Поэтому наличных там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 трлн рублей», — разъяснил вице-президент АБР.

По его словам, эти деньги нужно направить на новые территории для организации там расчетов. Средства могут доставить в течение нескольких месяцев, предположил Войлуков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Расчетный подсчет: новые территории потребуют 900 млрд наличных рублей

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