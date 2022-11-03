Пекари заявили о критическом износе транспорта для доставки хлеба

Российский союз пекарей (РСП), который объединяет производителей, выпускающих больше половины хлебобулочных изделий в РФ, выступил с предложением дать предприятиям индустриального хлебопечения возможность приобретать фургоны для перевозки товара в лизинг на льготных условиях.

Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос организация 28 октября направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. «Известия» ознакомились с копией письма. В Минэкономразвития подтвердили, что получили обращение и рассмотрят его.

Льготный лизинг на технику предоставляют на срок до восьми лет, без авансового платежа, со ставкой от 3% до 6%. Но воспользоваться им могут лишь сельхозпроизводители, к которым хлебопеки не относятся, пояснили в РСП. По словам руководителя волгоградского предприятия «Хлебнаш» Владимира Попова, без льготы лизинговые компании предлагают заключать договор под 11–12%.

У хлебопеков нет возможности обновить парк — за последние три года грузовики подорожали в среднем с 1,3 млн до 3,2 млн рублей за авто, сказали в РСП. В письме организации заявлено, что возраст машин, на которых предприятия доставляют хлеб в магазины, достигает 15 лет, они изношены на 100%.

Из-за роста цен на фургоны выросли и первоначальные платежи по лизингу: с 300 тыс. до 600 тыс. рублей, добавил президент РСП Алексей Лялин. По его словам, у предприятий отрасли нет возможности вырвать из оборотных средств такие суммы.

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