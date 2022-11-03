Бизнес предупредил о риске банкротства застройщиков

Застройщики обращаются в «Деловую Россию», указывая на проблему, связанную со снижением спроса на первичное жилье, следует из письма организации в Центробанк, с которым ознакомились «Известия» 3 ноября.

В апреле-мае 2022 года отрасль ощутила резкое падение спроса — до 60-70% от значений марта. В ответ девелоперы совместно с банками выработали кредитные программы с заметно более низкими ставками, чем по льготной ипотеке.

Как писали «Известия», застройщики стали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2% годовых на 10–30 лет. Это поддержало спрос на первичном рынке жилья. Но осенью регулятор заявил о том, что предельно низкие ставки приводят к повышению стоимости квартир для покупателей, увеличивая тем самым их общую кредитную нагрузку, напомнил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Центробанк (ЦБ) планировал ввести дополнительные регуляторные меры в отношении субсидируемой ипотеки от девелоперов. Бурный рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря — искусственный разгон цен на жилье рано или поздно может привести к его «схлопыванию», пояснили в ЦБ.

По словам члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, с отменой околонулевой ипотеки квартиры станут для людей менее доступны, а сокращение спроса может привести к банкротствам многих компаний строительного рынка — подрядчиков, производителей стройматериалов. В конечном итоге пострадают люди, которые приобрели недостроенное жилье у обанкротившихся компаний, подчеркнул эксперт.

Такие риски есть, согласен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Но сейчас люди защищены от банкротства застройщика эскроу-счетами, заметил депутат.

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