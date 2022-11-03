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Эксперт Леонков рассказал о службе в новых гуманитарных войсках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В армии появятся гуманитарные воинские части, оснащенные автотехникой, ремонтными мастерскими и запасами провизии. Не исключено, что в такого рода частях можно будет проходить альтернативную службу, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков в четверг, 3 ноября.

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Сейчас прорабатывается вопрос о создании специализированных частей и подразделений для гуманитарных операций, рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве. Изучаются вопросы, касающиеся их численности, организационно-штатной структуры. По итогам будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений.

По словам источников, предполагается, что гумвойска не будут выполнять боевых задач — они должны доставлять помощь местным жителям. Речь идет обо всем, чего зачастую бывают лишены люди в охваченных конфликтами районах: провизия, вода, теплые вещи и многое другое. В составе частей гуманитарных войск будут созданы запасы продуктов, горючего, материального имущества. В их парке будет автомобильный транспорт, ремонтные средства. Предполагается, что «гуманитарии» будут мобильными. Поэтому они смогут действовать в разных регионах земного шара.

«Многие хотят помогать людям в зоне военной операции, но не хотят это делать с оружием в руках. А у кого-то есть ограничения по здоровью. Но вклад эти люди могут внести. С созданием таких частей получается централизация гуманитарной и волонтерской помощи. Частная инициатива волонтеров очень важна и своевременна, но, к сожалению, часто волонтеры у нас гибнут, потому что они не военные, действуют по собственному замыслу, и это приводит к трагическим последствиям. С другой стороны, можно как раз под эти гуманитарные части легализовать волонтеров. Это повысит их статус, защитит их, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств им оказывалась помощь», — рассказал Леонков.

В целом же централизация расширяет возможности волонтеров. Раздать населению хлеб, развезти лекарства — всё это можно будет делать гораздо эффективнее. Возможно, такие части получат охранение и будут действовать в зонах, где, например, прошла зачистка, добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Найти и накормить: в армии появятся гуманитарные воинские части

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