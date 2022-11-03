Мошенники нашли способ списывать деньги с карт пользователей Wildberries

Пользователи маркетплейса Wildberries сталкиваются с мошенническими схемами, при которых с их банковских карт и расчетных счетов снимают деньги за покупки, которые они не совершали. Одна из пострадавших, дизайнер Оксана Федотова рассказала «Известиям», что таким образом лишилась почти 200 тыс. рублей — мелкими трансакциями они переводились фиктивному продавцу.

Притом что Оксана, хоть и была зарегистрирована на маркетплейсе, никаких покупок там не совершала с августа этого года.

«В истории трансакций я обнаружила, что с карты списывалось по 1 тыс. рублей чуть ли не каждую минуту. Я сразу же связалась с банком и заблокировала карту. В ответ на мою просьбу разобраться в ситуации в банке мне сказали, что трансакции получили подтверждение, хотя я его не давала», — рассказала «Известиям» Федотова.

Из банковской выписки следовало, что 195 тыс. рублей в течение буквально двух часов были переведены некоей фирме wildberries Podol'sk. Потерпевшая отметила, что пыталась связаться с поддержкой Wildberries, но она ей никак не помогла. Кроме того, в чате продавцов маркетплейса она увидела жалобу на такую же проблему и от другого пользователя.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, предположил, что Оксана Федотова стала жертвой мошенников, которые украли данные ее кредитной карты. В итоге они привязали эту карту к ее аккаунту в Wildberries и совершили фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, которая своим названием мимикрировала под маркетплейс.

«Вероятно, сама девушка где-то засветила данные своей карты, или они были украдены. Ей необходимо обращаться в полицию по этому инциденту», — пояснил источник «Известий».

По его словам, только таким образом можно узнать, на чей счет поступили ее деньги.

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Транс — акция: как мошенники обманывают пользователей Wildberries