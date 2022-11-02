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МИД заявил, что Россия строго следует постулату о недопустимости ядерной войны

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Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, ее доктринальные установки носят лишь оборонительную направленность. Об этом 2 ноября заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

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«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства», — говорится в заявлении МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало на деле продемонстрировать свою готовность работать над недопущением военного столкновения ядерных держав и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с оружием массового уничтожения, что способно привести к катастрофическим последствиям.

28 октября президент США Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным не соответствуют заявлениям относительно отсутствия у Москвы намерений применить его.

За день до этого Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечала на слова оппонентов. Между тем экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо заявила о его возможном применении, отметил президент РФ.

Отношения России и Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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