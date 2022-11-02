В посольстве РФ пообещали выяснить ситуацию с изъятием базы отдыха под Варшавой

Посольство РФ в Польше будет разбираться с ситуацией вокруг изъятия базы отдыха польскими властями. Об этом в среду, 2 ноября, заявил посол РФ Сергей Андреев.

«Посольство будет разбираться. База отдыха законсервирована и с начала этого года не используется», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, никого из сотрудников посольства на территории базы отдыха в настоящее время нет.

Ранее в этот день Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой, которую российское дипведомство арендовало с 1980-х годов. Как заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка, база перешла в собственность государственного лесного хозяйства. По его словам, в середине апреля этого года лесная инспекция расторгла контракт с посольством в связи с неуплатой арендной платы.

Еще в начале июня посол РФ в Польше отметил самый низкий уровень отношений Варшавы и Москвы за всю историю. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы страны поддержать конфискацию российской собственности.