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Эксперт Newsweek назвал провальными попытки Запада одержать победу над Россией в ООН

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Западные страны сочли, что одержали победу над Россией в ООН, но просчитались. Об этом 1 ноября заявил замдиректора британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эяль.

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«Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть «преподнесено западными дипломатами как великая победа», но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — цитирует его Newsweek.

По словам автора материала репортера Брендана Коула, на глобальном Юге распространено мнение о том, что Москву вынудили начать спецоперацию.

«Есть глубокая обида на Запад за всё его колониальное прошлое и всё остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России», — отметил он.

Автор также обратил внимание на то, что Запад изучает варианты исключения РФ из G20, но сделать это не удается, поскольку Китай, Индия, Бразилия и ряд других государств против.

«Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — заключил репортер.

Ранее, 23 марта, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон рассматривает совместно с союзниками вопрос об исключении России из G20.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в плане всестороннего противодействия России США оказывают неприкрытое и «малодипломатическое» давление на все страны. Он подчеркнул, что не все лидеры государств из G20 поддаются этим действиям Вашингтона.

До этого, 2 марта, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести военные подразделения с территории Украины. Документ поддержала 141 страна, пять высказались против. Воздержались 35, в том числе Китай и Индия.

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