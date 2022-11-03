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Косметолог назвала основные признаки «российского типа старения»

Косметолог Барабанова: отечность, усталый вид, оплывший овал лица — признаки «российского типа старения»
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Ирина Барабанова рассказала «Известиям», какие признаки характерны для «российского типа старения» и как с этим бороться.

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Специалист пояснила, что у жителей разных частей земли процесс старения, если говорить именно об изменениях внешности, протекает по-разному. Это связано со многими факторами, в том числе с влиянием окружающей среды и генетической предрасположенностью. В связи с этим выделяют разные типы старения, характерные для той или иной страны.

«Если говорить о российском типе старения, то в нашей стране преобладает деформационный тип старения. Еще его называют отечным <...> Этот тип характеризуется тем, что старение происходит по гравитационному типу. То есть под его влиянием веки начинают обвисать, носогубные складки становятся более выраженными или усугубляются, морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, скулы обвисают, как и зоны нижней челюсти и брылей. Кроме того, такой тип старения отличается ярко выраженной подкожно-жировой клетчаткой и большим объемом мягких тканей», — рассказала косметолог.

При таком типе старения обычно отмечаются усталый вид (особенно вечером), отечность и пастозность лица, оплывший овал лица, мимические морщины, которые закладываются в межбровье и в области лба; кисетные морщины вокруг губ или гусиные лапки в области вокруг глаз.

Говоря о способах борьбы с проявлениями именного этого типа старения, Барабанова выделила такие процедуры, как термаж (радиоволновый лифтинг), альтеротерапия, а также воздействие на кожу сфокусированным ультразвуком.

«Данные процедуры, можно сказать, создают «каркас лица» и на ранних этапах старения являются практически альтернативой пластическим операциям. Эти методики позволяют стимулировать естественную выработку коллагена, они не вызывают отечность и уплотняют кожу лица. Благодаря этому эффект от них сохраняется на долгие года», — подчеркнула врач.

Улучшить качество кожи можно с помощью биоревитализацияи, биорепарации, а также применяя световые (аппаратные) методики (например, фотоомоложение, которое позволяет стереть следы воздействия солнца, пигментные пятна, скрыть мелкие сосуды, мелкие морщины или сократить поры).

25 февраля врач-дерматолог-косметолог, доктор медицинских наук Светлана Жабоева озвучила, какова должна быть продолжительность сна и поза для него. Она считает, что очень важно правильно подобрать подушку, тогда во время сна будет хороший отток лимфы и крови в шее и на утро человек проснется без отеков и чувства тяжести в голове. Она отметила, что подушка может быть любая, главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. Поза, в которой люди спят, тоже имеет значение, подчеркнула врач.

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