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Эксперт рассказала о самых опасных ошибках в использовании банковских карт

Операционный директор «Фаст Ривер» Артемьева рассказала об ошибках в использовании банковских карт и способах их избежать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Хранить записки с пин-кодом вместе с банковской картой, сообщать ее реквизиты посторонним и вводить данные на сомнительных сайтах — одни из самых распространенных ошибок среди держателей карт. Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала 2 ноября, чем это чревато и как можно избежать этих ошибок.

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По ее словам, при утере карты вместе с запиской с пин-кодом человек рискует быстро попрощаться с хранящимися на счету деньгами, так как злоумышленники могут этим воспользоваться.

«Оспорить такую мошенническую операцию будет крайне сложно даже после возбуждения уголовного дела. Поэтому я рекомендую всё-таки держать заветные четыре цифры в памяти», — рассказала она «Газете.Ru».

Также специалист призвала не сообщать реквизиты карты посторонним и не вводить данные на сомнительных сайтах. Она пояснила, что раскрывать подобную информацию опасно, так как существует большая вероятность того, что вы имеете дело с мошенником.

Артемьева напомнила, что сотрудник банка может только уточнить последние четыре цифры номера карты, имя держателя, паспортные данные и кодовое слово, но никогда не попросит назвать CVV-код.

Также специалист отметила, что зачастую люди переводят деньги по неправильным реквизитам, сделав ошибку в номере карты, например. В большинстве случаев оспорить такую трансакцию и вернуть деньги будет нельзя, поэтому, чтобы избежать такой неприятности, специалист советует пользоваться системой быстрых платежей (СБП).

«Там перед переводом вы получите больше информации о получателе: как минимум часть имени и фамилии. Это позволит лишний раз убедиться, что адресат выбран правильно», — пояснила Артемьева.

Еще одной ошибкой она назвала использование карт для покупок в интернете. Она рассказала, что там много фишинговых сайтов и их сложно отличить от настоящих, поэтому есть риск попасться на крючок мошенника.

«Также украсть данные вашей карты можно и через незащищенные Wi-Fi-сети, в момент ввода данных или если на вашем компьютере окажется вирус-шпион. Чтобы защитить свои средства, лучше для любых покупок в интернете использовать виртуальную карту, выпустив ее в дополнение к основной и закидывая туда только столько, сколько собираетесь потратить прямо сейчас», — посоветовала Артемьева.

14 октября заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых граждан. Злоумышленники якобы по ошибке переводят определенную сумму на карту человека, затем принуждают свою жертву вернуть средства, в результате человек теряет все свои сбережения на счету.

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