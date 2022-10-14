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Россиян предупредили о мошенничестве с «переводом» на банковскую карту

Юрист Соловьев предупредил россиян о мошенничестве с «переводом» денег на банковскую карту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых граждан. Злоумышленники якобы по ошибке переводят определенную сумму на карту человека, затем принуждают свою жертву вернуть средства, в результате человек теряет все свои сбережения на счету. Об этом рассказал 14 октября заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Он пояснил, что сначала на счет приходят деньги, затем владельцу карты поступает звонок или приходит сообщение в мессенджер. Мошенники при этом рассчитывают на то, что человек уже увидел перевод с помощью мобильного приложения банка.

Злоумышленник по телефону старается уговорить свою жертву совершить определенные действия: сообщить конфиденциальную финансовую информацию, осуществить обратный перевод средств.

«Преступники фактически «повисают на ухе» у человека, не давая ему возможности посоветоваться или подумать. Они могут угрожать привлечением к уголовной ответственности за кражу чужих средств, блокировкой карты или помещением в некую базу недобросовестных заемщиков», — приводит его слова агентство «Прайм».

Юрист добавил, что сценариев действий злоумышленника может быть несколько. Например, надеясь на добросовестность человека, он может сообщить, что осуществил перевод по ошибке.

«Такая ситуация может свидетельствовать о наличии преступной схемы, частью которой стал человек, через карту которого средства просто прогоняются, чтобы обвинить его в хищении средств, сменить адресата, увеличить цепочку переводов или придать средствам вид законно полученных», — добавил эксперт.

Кроме того, мошенник может сообщить, что уже связался с банком, от которого вот-вот должно поступить сообщение. После ввода данного СМС с карты потерпевшего списываются все деньги.

Также злоумышленник может предложить владельцу карты оставить себе часть средств, объяснив это якобы платой за беспокойство. При этом потом со счета гражданина исчезают все деньги.

Ранее, 6 октября, Иван Соловьев рассказал, что часто телефонные мошенники звонят по Viber или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и представляются сотрудниками следственных органов в попытке выведать личные данные. Он призвал помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных и предложений принять участие в следствии.

Также 2 октября ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин поделился, что от мошенников могут поступать и оповещения о штрафах без подтверждающего фото. Следует учитывать, что фото может быть загружено в базу позже — в таком случае имеет смысл отложить этот вопрос некоторое время, учитывая, что на оплату отводится до 20 дней, добавил он.

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