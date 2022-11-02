Шедевр Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель» переехал в Эмираты

Французский Лувр передал в Лувр Абу-Даби одну из главных жемчужин своего собрания — шедевр Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель». Начиная с 8 ноября картина будет выставлена в постоянной экспозиции музея Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и пробудет там два года.

Эта акция приурочена к первому юбилею Лувра Абу-Даби — он был открыт в 2017 году.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, это беспрецедентный ход, свидетельствующий о больших амбициях ОАЭ в культурной сфере и готовности тратить на них очень крупные средства.

«Само использование бренда Лувра обошлось в свое время Абу-Даби в круглую сумму. Как видим, готовность спонсировать широкие жесты с тех пор не поубавилась. Сложно сказать, что именно ОАЭ дала Франции за такой, без преувеличений, королевский подарок (кстати, картина эта была в собрании нескольких королей). Но даже если прямой выплаты не было, и отношения регулировались иным образом, одна только страховка для такого произведения — астрономическая», — отметил эксперт.

По его словам, работы Леонардо да Винчи крайне редко выдаются на выставки. Для тех немногих музеев, которые ими обладают, это важнейшие экспонаты, к тому же весьма хрупкие. И тем более удивительно решение отдать картину аж на два года.

«Иоанн Креститель» — поздняя работа да Винчи и одна из тех немногих, которые имеют бесспорный статус (в отношении ряда других произведений существуют дискуссии об авторстве и степени участия самого Леонардо). В образе святого художник изобразил своего ученика и последователя Салаи, избрав совершенно нетипичную динамичную позу и наделив его изящной полуулыбкой, а также выразительным символическим жестом — пальцем, указывающим на небо», — рассказал Уваров.

В октябре сообщалось, что картина «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи, будет экспонироваться в созданной специально для нее галерее в Саудовской Аравии. По мнению Сергея Уварова, публичное экспонирование «Спасителя мира» в отдельной галерее решило бы ключевую проблему — непризнание картины работой да Винчи.