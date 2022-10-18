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Для самой дорогой картины мира построят отдельную галерею

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Фото: Global Look Press/Sony Pictures Classics
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Картина «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи, будет экспонироваться в созданной специально для нее галерее в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на слова искусствоведа Мартина Кемпа, произнесенные на фестивале Cheltenham Literary Festival.

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Как утверждают британские журналисты, Кемп заявил, что посещал Саудовскую Аравию по приглашению наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, чтобы проинспектировать картину, и узнал, что ее планируется экспонировать в галерее, которая будет построена к 2024 году. В комментарии The Art Newspaper Кемп не подтвердил свои слова, но и не опроверг местоположение картины.

С момента продажи «Спасителя мира» в 2017 году он пропал из поля зрения общественности. Сообщалось, что покупателем выступил наследник престола Саудовской Аравии и поместил произведение на свою яхту. Кроме того, по некоторым данным, экспонирование «Спасителя мира» обсуждалось с несколькими крупными музеями, но ни один из них не согласился демонстрировать картину именно как работу Леонардо.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, перспектива публичного экспонирования «Спасителя мира» в отдельной галерее вполне вероятна. Таким образом владельцы картины решат ключевую проблему — непризнание «Спасителя мира» работой да Винчи.

«Никто не может помешать принцу выставить произведение в новой галерее и подписать ее именем Леонардо (а, скажем, существующий крупный музей на такое бы не согласился). Причем очевидно, что для широкой публики это будет сильнейшая приманка — посмотреть на нее захотят даже не из-за имени да Винчи, а из-за всей шумихи вокруг картины и ее рекордной цены. Тем не менее научное сообщество это вряд ли убедит — очевидно, что сложить «правильную» репутацию картине за пять лет не удалось», — отметил искусствовед.

В январе 2021 года в одной из квартир в Неаполе обнаружили украденную копию полотна «Спаситель мира». Похитителя тогда заключили под стражу.

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