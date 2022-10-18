Для самой дорогой картины мира построят отдельную галерею

Картина «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи, будет экспонироваться в созданной специально для нее галерее в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на слова искусствоведа Мартина Кемпа, произнесенные на фестивале Cheltenham Literary Festival.

Как утверждают британские журналисты, Кемп заявил, что посещал Саудовскую Аравию по приглашению наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, чтобы проинспектировать картину, и узнал, что ее планируется экспонировать в галерее, которая будет построена к 2024 году. В комментарии The Art Newspaper Кемп не подтвердил свои слова, но и не опроверг местоположение картины.

С момента продажи «Спасителя мира» в 2017 году он пропал из поля зрения общественности. Сообщалось, что покупателем выступил наследник престола Саудовской Аравии и поместил произведение на свою яхту. Кроме того, по некоторым данным, экспонирование «Спасителя мира» обсуждалось с несколькими крупными музеями, но ни один из них не согласился демонстрировать картину именно как работу Леонардо.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, перспектива публичного экспонирования «Спасителя мира» в отдельной галерее вполне вероятна. Таким образом владельцы картины решат ключевую проблему — непризнание «Спасителя мира» работой да Винчи.

«Никто не может помешать принцу выставить произведение в новой галерее и подписать ее именем Леонардо (а, скажем, существующий крупный музей на такое бы не согласился). Причем очевидно, что для широкой публики это будет сильнейшая приманка — посмотреть на нее захотят даже не из-за имени да Винчи, а из-за всей шумихи вокруг картины и ее рекордной цены. Тем не менее научное сообщество это вряд ли убедит — очевидно, что сложить «правильную» репутацию картине за пять лет не удалось», — отметил искусствовед.

В январе 2021 года в одной из квартир в Неаполе обнаружили украденную копию полотна «Спаситель мира». Похитителя тогда заключили под стражу.