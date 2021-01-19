Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп записал прощальное видеообращение в качестве президента
Авто
Водителей предупредили о критических для автомобиля морозах
Общество
Гособвинитель запросил 25 лет колонии для Шамсутдинова
Общество
Названа новая категория россиян с правом досрочного ухода на пенсию
Общество
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 российских регионах
Экономика
Эксперт оценил возможные санкции США по «Северному потоку – 2»
Экономика
В России обсуждают создание новых лоукостеров
Мир
Более половины граждан США заявили о доверии к избирательной системе
Экономика
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45,6 тыс. рублей в месяц

В Неаполе нашли украденную картину ученика да Винчи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В одной из квартир в Неаполе обнаружили украденную копию полотна «Спаситель мира», которое считается работой одного из учеников Леонардо да Винчи. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила газета The Daily Mail.

Музей на диване: что посетить, не выходя из дома
Самые интересные виртуальные туры и экскурсии в России и за рубежом

Оригинальная работа художника считается самой дорогой картиной в мире. Саудовский принц приобрел ее за $450 млн.

Копия же украшала Базилику Святого Доминика в Неаполе, но была похищена два года назад. Пропажу нашли в квартире одного из местных жителей. Его заключили под стражу, пишет, REGNUM.

Искусствоведы полагают, что найденная копия представляет высокую ценность. Она была создана в XV веке. В настоящее время полицейские вернули картину на положенное место, сообщает телеканал «Звезда».

В ноябре 2020 года сообщалось, что австрийские и итальянские ученые, изучая микробиоту на семи набросках Леонардо да Винчи, неожиданно обнаружили бактерии и человеческую ДНК. Специалисты предположили, что часть микроорганизмов — это результат взаимодействия с рисунками реставраторов, а часть была занесена очень давно через мух и их экскременты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021