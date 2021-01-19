В Неаполе нашли украденную картину ученика да Винчи

В одной из квартир в Неаполе обнаружили украденную копию полотна «Спаситель мира», которое считается работой одного из учеников Леонардо да Винчи. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила газета The Daily Mail.

Оригинальная работа художника считается самой дорогой картиной в мире. Саудовский принц приобрел ее за $450 млн.

Копия же украшала Базилику Святого Доминика в Неаполе, но была похищена два года назад. Пропажу нашли в квартире одного из местных жителей. Его заключили под стражу, пишет, REGNUM.

Искусствоведы полагают, что найденная копия представляет высокую ценность. Она была создана в XV веке. В настоящее время полицейские вернули картину на положенное место, сообщает телеканал «Звезда».

В ноябре 2020 года сообщалось, что австрийские и итальянские ученые, изучая микробиоту на семи набросках Леонардо да Винчи, неожиданно обнаружили бактерии и человеческую ДНК. Специалисты предположили, что часть микроорганизмов — это результат взаимодействия с рисунками реставраторов, а часть была занесена очень давно через мух и их экскременты.