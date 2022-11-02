На Ставрополье задержан планировавший поджечь административное здание мужчина
Планировавший поджечь одно из административных зданий на Ставрополье задержан. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.
«УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя города Ставрополя, причастного к приготовлению к совершению террористического акта на территории края», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный планировал совершить поджог одного из административных зданий по заданию представителей украинской националистической организации. Он хранил самодельное зажигательное устройство в тайнике в лесу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
28 октября четырех сторонников украинских националистов задержали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте. В местах жительства задержанных, а также в тайнике на территории Предгорного района было найдено огнестрельное оружие и взрывные устройства.
Задержанные помещены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела.