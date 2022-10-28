ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье сторонниками украинских националистов

Четырех сторонников украинских националистов задержали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении.

Задержанные помещены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела.

В местах жительства задержанных, а также в тайнике на территории Предгорного района были найдены огнестрельное оружие и взрывные устройства. Также были обнаружены методическая литература по организации массовых беспорядков и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

12 октября ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт в Нижнем Тагиле. По данным ведомства, мужчина прибыл в Россию с Украины в 2014 году. Во время обыска в доме и на рабочем месте мужчины обнаружены компоненты, который тот планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройств.