Крым и Севастополь получат более 1,6 млрд рублей на развитие туризма
Правительство России направит свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туристического сектора в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил 2 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Сейчас туристическому бизнесу в Республике Крым и в Севастополе <...> приходится нелегко. Чтобы предприниматели могли и дальше вести бизнес, <...> им необходима государственная поддержка. Направим в эти российские субъекты свыше 1,6 млрд рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Накануне на сайте Кремля было опубликовано поручение президента России Владимира Путина по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных не менее чем на 10 млн человек в год.
Ранее сообщалось, что туристический поток по России с января по сентябрь вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 47 млн человек.
В начале сентября Путин заявил, что путешествия должны быть доступны для россиян с разным уровнем дохода. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в туристической сфере, как и в других, необходимо руководствоваться прежде всего интересами граждан.