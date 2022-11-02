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Крым и Севастополь получат более 1,6 млрд рублей на развитие туризма

Мишустин: правительство направит свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туротрасли в Крыму и Севастополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Правительство России направит свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туристического сектора в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил 2 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Сейчас туристическому бизнесу в Республике Крым и в Севастополе <...> приходится нелегко. Чтобы предприниматели могли и дальше вести бизнес, <...> им необходима государственная поддержка. Направим в эти российские субъекты свыше 1,6 млрд рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.

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Накануне на сайте Кремля было опубликовано поручение президента России Владимира Путина по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных не менее чем на 10 млн человек в год.

Ранее сообщалось, что туристический поток по России с января по сентябрь вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 47 млн человек.

В начале сентября Путин заявил, что путешествия должны быть доступны для россиян с разным уровнем дохода. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в туристической сфере, как и в других, необходимо руководствоваться прежде всего интересами граждан.

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