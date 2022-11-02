Карта спецоперации на Украине 2 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сути ВС РФ на Купянском сорвали атаку ВСУ. В результате уничтожено до 150 боевиков, шесть танков, пять машин пехоты и 10 автомобилей. Кроме того, на краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией. Ликвидировано около 250 украинских военных, 2 танка, 2 боевых машины пехоты, 5 пикапов и 2 автомобиля.

Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300, поражен взвод РСЗО «Ураган» в Харьковской области, а в районе населённого пункта Пасека Харьковской области сбит украинский с МиГ-29.

Также уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области, сбито 12 беспилотников ВСУ, а также 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».