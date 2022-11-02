Ввод жилья в РФ по итогам года может составить 95 млн кв. м

Ввод жилья в России по итогам 2022 года может достичь 93-95 млн кв. м. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На сегодняшнюю дату, по оперативным данным регионов, мы 85 млн кв. м (жилья. — Ред.) ввели. В прошлом году мы ввели 92,6 млн кв. м жилья, осталось два месяца, никаких нет сомнений, что мы этот показатель превысим. Я думаю, что ввод будет на уровне 93-95 млн кв. м», — сказал он.

По словам вице-премьера, в таком случае это станет новым рекордом со времен СССР.

В июне сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн кв. м жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сказал, что главная задача на сегодня — сохранить темп строительства, что, по его утверждениям, позволит обеспечить необходимый ресурс, направленный на противостояние санкционным действиям.

Согласно данным «Сбера», с которыми ознакомились «Известия» в начале июня, в I квартале 2022 года активность застройщиков снизилась более чем на треть — настолько реже они стали обращаться за проектным финансированием в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В Сбербанк поступило только 360 заявок, а в прошлом году за этот период их было 480. В будущем ситуация может привести к дефициту предложения жилья и, соответственно, росту цен до 15% в год, прогнозировали эксперты. Пока же спрос на квартиры в России за последние месяцы упал на 50–99% в зависимости от региона.