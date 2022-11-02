Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 2 ноября

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 2 ноября проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

«Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Тему совещания, по словам Пескова, Путин озвучит во вступительном слове или ее заранее уточнят в Кремле.

Песков добавил, что в закрытой части совещания прозвучит доклад премьер-министра России Михаила Мишустина о работе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

31 октября Мишустин отметил, что реальные потребности Вооруженных сил России необходимо точно оценить и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса.

Путин подписал указ о создании координационного совета для потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции на Украине, 21 октября.

В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.