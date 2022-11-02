Мужчина пострадал при столкновении локомотива и автомобиля в Ижевске

В Ижевске на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» с тепловозом. Пострадал водитель легкового автомобиля.

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на ГИБДД МВД по Удмуртии, автомобиль въехал в тепловоз на переезде. Инцидент произошел 1 ноября около 17.20.

В результате 43-летний водитель авто получил серьезные травмы. Он госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 10 октября, поезд врезался в грузовой автомобиль станции в Приморском крае. Движение составов на участке было временно приостановлено. Водитель грузовика нарушил правила движения и выехал на железнодорожные пути перед проходящим составом.