Поезд протаранил грузовой автомобиль в Приморском крае

Поезд врезался в грузовой автомобиль станции в Приморском крае. Движение составов на участке было временно приостановлено.

Инцидент произошел днем 10 октября на станции Раздольное двухпутного участка Уссурийск — Амурский залив. Водитель грузовика нарушил правила движения и выехал на железнодорожные пути перед проходящим составом. Машинист заметил машину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили локомотив и опора контактной сети. Восстановительный поезд к месту происшествия направили из Уссурийска.

В конце августа поезд протаранил автомобиль с людьми недалеко от Златоуста в Челябинской области. Одна пассажирка получила травмы и была госпитализирована.