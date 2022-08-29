Поезд сбил автомобиль с людьми в Челябинской области

В Челябинской области поезд протаранил автомобиль с людьми. Одна пассажирка автомобиля получила травмы и госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

Как пишет kursdela.biz, инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде, недалеко от Златоуста, на границе Челябинской области и Башкирии. 70-летний водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности проезда через переезд и выехал на пути прямо перед грузовым составом.

22 августа в Вологодской области поезд сбил 70-летнего мужчину, который переходил пути на железнодорожном мосту в неположенном месте. Пострадавший был госпитализирован. Установлено, что в момент происшествия мужчина был пьян.