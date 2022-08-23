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Поезд сбил пьяного пенсионера в Вологодской области

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Житель Вологодской области пострадал в результате наезда поезда. 70-летнего мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 22 августа в Великоустюгском районе. На железнодорожном мосту через реку Стригу нетрезвый мужчина решил перейти пути в неположенном месте. Машинист поезда заметил пешехода, подал звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение, пишет ИА FlashNord. Однако наезда избежать не удалось.

Потерпевший доставлен в больницу.

В ночь на 22 августа поезд сбил 43-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях перегона станций Пикетное – Москаленки в Омской области. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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