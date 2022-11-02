Россия возобновила грузовое железнодорожное сообщение с КНДР

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей (КНДР) после двухлетнего перерыва. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

«Впервые за два года через пограничный переход Хасан (РФ) — Туманган (КНДР) отправлен поезд, (он перевозит. — Ред.) 30 лошадей. В каждом из трех вагонов по 10 животных», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время идет подготовка к возобновлению регулярного железнодорожного сообщения между двумя странами.

Как заявили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, пять жеребцов и 25 кобыл прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем прибыли на железнодорожный пункт пропуска «Хасан» для последующей отправки в Северную Корею. В сообщении отмечается, что при досмотре состояние животных оценивалось как удовлетворительное. «Орловский рысак» является первой заводской культурной породой лошадей в России.

Движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) — Туманган (КНДР) было приостановлено в феврале 2020 года в целях недопущения распространения коронавируса.

До этого, 30 августа, Россия возобновила железнодорожное пассажирское сообщения с Таджикистаном. Оно было отменено 17 марта 2020 года также на фоне COVID-19.