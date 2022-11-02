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Приют на 100 бездомных животных построят под Кандалакшей

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В Мурманской области на железнодорожной станции Пинозеро в Кандалакшском районе идет строительство муниципального приюта для бездомных животных. В нем смогут разместить до 100 питомцев.

Как рассказали ИА «Би-порт» в региональном министерстве строительства, под нужды приюта переоборудуют старые боксы бывшей воинской части. На данный момент демонтажные работы завершены, завершается монтаж кровельного покрытия. Далее начнется установка окон.

Планируется заменить внутренние инженерные сети и отделку. Появятся противопожарные двери. Подрядчик согласовывает и подбирает варианты вольеров.

Ранее сообщалось, что в городе Остров Псковской области из приюта для собак «Зоопомощь» украли инвентарь и корм. Кроме того, там убили собаку.

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