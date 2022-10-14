В псковском приюте для животных убили пса и украли корм с инвентарем

В городе Остров Псковской области из приюта для собак «Зоопомощь» украли инвентарь и корм. Кроме того, там убили собаку. Об этом сообщается в группе приюта в соцсети.

Сотрудники приюта рассказали, что в ночь на 4 октября пропало большое количество макарон, а в ночь на 10 октября исчезло почти 5 кг геркулеса и вареная свиная голова вместе с ведром, в котором она находилась. Кроме того, с привязей были спущены четыре собаки. А в ночь на 14 октября в вольере был убит жестоким способом пес.

По словам руководителя приюта, которые приводит Псковская лента новостей, замки на вольере новые, совершить нечто подобное кто-то из бывших работников не мог.

В зооприюте содержится порядка 200 собак. Подробности случившегося выясняет полиция.