Крестный ход проведут в Екатеринбурге впервые после пандемии

В Екатеринбурге 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, состоится общегородской крестный ход. Это первый крестный ход после пандемии коронавируса.

Возглавлять шествие будет главный митрополит Екатеринбурга и Верхотурска Евгений. В нем кроме паствы примут участие дети, учащиеся православных объединений дополнительного образования, пишет «ТагилСити.Ру».

Верующие отправятся в 11:30 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Они пройдут по множествам улиц региональной столицы до храма на Крови.

18 сентября сообщалось, что в историческом императорском имении «Ильинское-Усово» в Московской области состоялся XI Елисаветинский крестный ход. Его провели в память о владельцах имения — Александре II, Марии Александровне, князе Сергее Александровиче и княгине Елизавете Феодоровне.