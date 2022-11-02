Эксперты оценили перераспределение полномочий вице-премьеров

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился перераспределить полномочия вице-премьеров после присоединения новых территорий. Вице-премьер Александр Новак теперь отвечает за сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией вместо Марата Хуснуллина. По мнению экспертов, это решение вызвано загруженностью Хуснуллина работой на недавно присоединенных к РФ территориях.

Такого мнения придерживается политолог Алексей Мухин, считая решение правительства эффективным с учетом того, что президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Хуснуллину помочь с восстановлением новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Южная Осетия и Абхазия — дополнительные рынки сбыта нефтепродуктов для России, поэтому их развитие и поддержка не менее важна для страны, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Он уверен, этим регионам стоит активнее развивать туристический бизнес — это бы позволило повысить спрос на российское топливо.

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Переставить задачи: почему перераспределили полномочия вице-премьеров