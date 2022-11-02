Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации

Российские дальние бомбардировщики неоднократно применяли новые крылатые ракеты Х-32 — «убийцы авианосцев» — для нанесения высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках спецоперации. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.

По его словам, ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системой противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — рассказал собеседник агентства.

Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, однако, по данным источника, «сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Морозов поделился кадрами работы крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Командование расчетов отметило высокую эффективность работы расчетов ОТРК «Искандер-М» при поражении наиболее важных объектов украинских боевиков.

17 октября Минобороны РФ рассказало, что в ходе проведения спецоперации российские военные продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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