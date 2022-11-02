Реклама
Прямой эфир
Мир
Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки
Наука
Российские ученые обнаружили «бактерию радости»
Мир
WSJ узнала о попытках ОАЭ отговорить Саудовскую Аравию от сокращения добычи нефти
Мир
Украинский беженец пожаловался на трудную жизнь в Канаде
Общество
Торговле и общепиту рекомендовали усилить безопасность
Армия
Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации
Экономика
Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах
Мир
Психиатр усомнился в диагнозе Канье Уэста
Мир
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет
Мир
Южная Корея запустила ракеты воздух–земля в сторону международных вод
Армия
В ДНР сообщили о множестве украинских плененых в ходе наступления
Мир
Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине
Сюжет:

Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации

«РИА Новости»: ВКС России наносили удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские дальние бомбардировщики неоднократно применяли новые крылатые ракеты Х-32 — «убийцы авианосцев» — для нанесения высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках спецоперации. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

По его словам, ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системой противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — рассказал собеседник агентства.

Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, однако, по данным источника, «сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Морозов поделился кадрами работы крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Командование расчетов отметило высокую эффективность работы расчетов ОТРК «Искандер-М» при поражении наиболее важных объектов украинских боевиков.

17 октября Минобороны РФ рассказало, что в ходе проведения спецоперации российские военные продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022