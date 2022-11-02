Американский ритейлер Gap собрался полностью уйти из РФ

Американский ритейлер одежды Gap решил полностью покинуть Россию, а также закрыть все магазины в стране. Об этом «Известиям» 2 ноября рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается. У магазинов уже были проблемы [до начала СВО] — марка непопулярна в России. Пожалуй, и покупатели особенно сокрушаться не будут по поводу ухода ритейлера», — знает и президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

Информацию об уходе ритейлера без продажи бизнеса подтвердил и генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

По словам Цветковой, сейчас у компании 11 магазинов в России — десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. Бренд представлен как концептуальными форматами, так и аутлетами. Сейчас все магазины работают, сообщила она.

Впрочем, еще в июне в России работало 23 точки Gap — не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Екатеринбурге, напомнил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Магазины закрывают по мере того, как собственники помещений находят новых арендаторов, сказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева. В оставшихся продаются остатки товаров, добавила она.

«В России, а также в Турции и на Украине бренд Gap представляет турецкий франчайзи Fiba Retail Group. В связи с мартовским решением Gap Inc. приостановить поставки своей продукции в РФ сеть действительно находится в процессе свертывания своего бизнеса в нашей стране — он завершится после исчерпания любых оставшихся запасов товаров», — сообщил Люлин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Параметры отступа: американский ритейлер Gap полностью уходит из РФ