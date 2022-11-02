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В ДНР сообщили о множестве украинских плененых в ходе наступления

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Фото: ТАСС/Александр Гармаев
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Недавно после очередного успешного штурма украинских позиций было взято большое количество пленных, большая часть из которых — резервисты, сообщили корреспонденту «Известий» в 100-й бригаде Донецкой Народной Республики (ДНР).

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На этом участке противник формирует из резервистов отряды, которые отправляются командирами профессиональных военнослужащих. Задача последних — не допускать отступления или сдачи в плен мобилизованных.

По показаниям захваченных, им в том числе угрожали расстрелом, удерживая на позициях.

Офицер Народной милиции (НМ) ДНР с позывным «Белорус» рассказал: когда противник видит военную машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться. Если перед этим не были уничтожены.

Подразделения НМ ДНР продолжают продвигаться на авдеевском направлении. 100-я бригада отбила позиции противника на пути к поселку Невельское и отразила последующие контратаки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 2 ноября, в 10:00

Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться

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