В ДНР сообщили о множестве украинских плененых в ходе наступления
Недавно после очередного успешного штурма украинских позиций было взято большое количество пленных, большая часть из которых — резервисты, сообщили корреспонденту «Известий» в 100-й бригаде Донецкой Народной Республики (ДНР).
На этом участке противник формирует из резервистов отряды, которые отправляются командирами профессиональных военнослужащих. Задача последних — не допускать отступления или сдачи в плен мобилизованных.
По показаниям захваченных, им в том числе угрожали расстрелом, удерживая на позициях.
Офицер Народной милиции (НМ) ДНР с позывным «Белорус» рассказал: когда противник видит военную машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться. Если перед этим не были уничтожены.
Подразделения НМ ДНР продолжают продвигаться на авдеевском направлении. 100-я бригада отбила позиции противника на пути к поселку Невельское и отразила последующие контратаки.
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Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться