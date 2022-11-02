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Психиатр усомнился в диагнозе Канье Уэста

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Череда недавних скандальных высказываний рэпера Канье Уэста, известного теперь под именем Ye, может быть следствием его психического заболевания. И это не биполярное расстройство, о котором говорил сам артист.

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«На мой взгляд, вырисовывается иное расстройство, чем «биполярка». Согласно его высказываниям, у артиста есть некая устойчивая концепция, связанная с еврейским народом, с его генетической и расовой принадлежностью, а также свое представление о принадлежности к этому народу. К примеру, он называет евреев черными и причисляет себя к ним опять же по цвету кожи. Это похоже на хроническое бредовое расстройство, которое не определяется тем или иным настроением. Такие убеждения, именуемые бредом, более свойственны шизофреническим пациентам», — рассказал «Известиям» врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.

«В текстах Канье есть характерное для расстройств мышления (не эмоций) нарушение логики. Это могут быть, конечно, проблемы перевода, но могут быть и проблемы мышления самого артиста. У него встречаются суждения (амбивалетность) противоположной направленности: то есть «я — антисемит, но я не могу быть антисемитом, потому что я чернокожий». То есть человек одновременно высказывает два противоположных суждения об одном и том же предмете. Также бред преследования, о котором он рассказывает, характерен для других заболеваний — шизофрении, органических психозов, алкогольных психозов, а не для классических биполярных расстройств», — отметил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 2 ноября, в 10:00

Биполярная звезда: как скандалы вокруг Канье Уэста скажутся на его карьере

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