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Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по воздушному патрулированию и подавлению средств ПВО противника.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования и выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действия подразделений Вооруженных сил России и союзных сил.

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«Выполняли боевые задачи по прикрытию союзных сил и подавлению средств ПВО противника в районе линии боевого соприкосновения. Задача выполнена успешно. Мы круглосуточно находимся на боевом дежурстве, готовы выполнять задачи в любое время и в любых метеоусловиях», — рассказал штурман экипажа Су-34 Айдар.

Ранее, 25 октября, Минобороны России опубликовало видеозапись боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению военной инфраструктуры и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, один из ударов был нанесен по зенитному комплексу ВСУ, который пытался атаковать звено российских вертолетов. Однако последние ушли от огня на малой высоте.

Отмечалось, что Су-34 обладает сверхманевренностью, в результате чего может очень быстро менять свое положение в атаке или уклоняться от атак противника.

Специальная операция по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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