Реклама
Прямой эфир
Мир
Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки
Наука
Российские ученые обнаружили «бактерию радости»
Мир
WSJ узнала о попытках ОАЭ отговорить Саудовскую Аравию от сокращения добычи нефти
Мир
Украинский беженец пожаловался на трудную жизнь в Канаде
Общество
Торговле и общепиту рекомендовали усилить безопасность
Армия
Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации
Экономика
Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах
Мир
Психиатр усомнился в диагнозе Канье Уэста
Мир
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет
Мир
Южная Корея запустила ракеты воздух–земля в сторону международных вод
Армия
В ДНР сообщили о множестве украинских плененых в ходе наступления
Мир
Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине

Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали гораздо чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах в 2022 году. На Wildberries продажа таких товаров увеличилась почти в три раза, на Ozon — в два, на «Авито» — на 30%, сообщили «Известиям» 2 ноября представители торговых площадок.

Параллельно потоку: автомобили и запчасти будут ввозить без разрешения
В список Минпромторга, разрешающий параллельный импорт, попали более 50 автомобильных брендов

На «Авито» наибольший прирост продаж был зафиксирован в категории «Запчасти для ТО» — в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте по популярности детали для тормозной системы, на третьем — для подвески и двигателей.

«Число объявлений [о продаже запчастей] выросло за год почти в два раза. В настоящее время на «Авито» размещено более 22 млн объявлений в разделе «Запчасти», из них более 7 млн — новые товары», — отметили в пресс-службе компании.

В среднем число сделок по покупке товаров для автомобилей на этой торговой площадке увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, отметили в «Авито».

Представители компании считают, что повышенный интерес к автозапчастям можно объяснить желанием людей запастись впрок, широким ассортиментом, услугой доставки и возможностью приобрести те детали, которые отсутствуют в обычных автомагазинах.

Подобная тенденция наблюдается и на Wildberries: за первые девять месяцев 2022 года количество покупок автозапчастей увеличилось почти в три раза по сравнению с 2021-м.

«Мы отмечаем рост спроса на автозапчасти не только для легкового, но и для коммерческого транспорта, например, газелей и грузовиков. В настоящий момент на Wildberries товары реализуют около 20 тыс. продавцов запчастей для машин, это в 3,5 раза больше, чем годом ранее», — рассказал «Известиям» представитель маркетплейса.

На Ozon продажи всех автотоваров в октябре 2022 года были в два раза выше, чем год назад, сообщили «Известиям» там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный смотр: спрос на автозапчасти на маркетплейсах вырос в два-три раза

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022