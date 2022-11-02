Эксперт оценил эффективность ударов по объектам украинской энергетики

Удары по объектам украинской энергетике дали первый ощутимый результат, рассказал «Известиям» 2 ноября военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. Теперь же им пришлось спешно искать тепловозы, ставить их на линии вместо грузовых электровозов. У них и мощность ниже, и количество их меньше. В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по «железке» украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы», — объяснил срециалист.

Если всё оставить как есть, то рано или поздно дорожную инфраструктуру восстановят, как это уже было после поражения тяговых подстанций, отметил он.

«Еще больше затруднит военные перевозки повреждение ключевых железнодорожных мостов на Украине. Не обязательно выбирать для этого прочные строения через Днепр. Переходы через меньшие по размеру реки вывести из строя проще, а восстановление их займет месяцы. Особенно важна такая работа в прифронтовой зоне и на левобережье Днепра. Это способно сильно затруднить функционирование ВФУ», — считает эксперт.

Вооруженные силы РФ эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру, сообщил 1 ноября на селекторном совещании глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Удары последних дней нарушили управление группировками ВФУ и их тыловое обеспечение. Были затруднены перевозки резервов и военных грузов по железной дороге, а также работа предприятий ВПК Украины.

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Ракетный толк: насколько удары ВС РФ снизили военный потенциал Украины