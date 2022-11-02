Реклама
Прямой эфир
Мир
Японская береговая охрана сообщила о запуске неопознанной ракеты КНДР
Мир
МИД РФ заявил о способности ЕС бороться только за безнаказанность США
Мир
В ФРГ назвали Зеленского «маленьким Наполеоном–2022» из-за его бескомпромиссности
Мир
В ООН спрогнозировали возобновление движения судов с зерном 3 ноября
Мир
Британская юрфирма подаст иск против «группы Вагнера»
Туризм
Премьер-министр Греции заявил об отсутствии российских туристов в стране этим летом
Мир
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган «Иваном»
Спорт
Отстраненного от игр за французскую сборную Эртеля встретили аплодисментами
Наука
На МКС начался эксперимент по созданию материалов из лунного грунта
Мир
Болсонару после выборов президента Бразилии воздержался от комментариев
Армия
Военные РФ продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Армия
Командир взвода обеспечения мастерски вывел грузовик с боеприпасами из-под обстрела боевиков
Сюжет:

Эксперт оценил эффективность ударов по объектам украинской энергетики

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyyukrinform
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары по объектам украинской энергетике дали первый ощутимый результат, рассказал «Известиям» 2 ноября военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Киевский режим выстрелил в ноги себе и западным покровителям»
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов — о будущем зерновой сделки, выходе РФ из международных площадок по правам человека и перспективах мирных переговоров

«Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. Теперь же им пришлось спешно искать тепловозы, ставить их на линии вместо грузовых электровозов. У них и мощность ниже, и количество их меньше. В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по «железке» украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы», — объяснил срециалист.

Если всё оставить как есть, то рано или поздно дорожную инфраструктуру восстановят, как это уже было после поражения тяговых подстанций, отметил он.

«Еще больше затруднит военные перевозки повреждение ключевых железнодорожных мостов на Украине. Не обязательно выбирать для этого прочные строения через Днепр. Переходы через меньшие по размеру реки вывести из строя проще, а восстановление их займет месяцы. Особенно важна такая работа в прифронтовой зоне и на левобережье Днепра. Это способно сильно затруднить функционирование ВФУ», — считает эксперт.

Вооруженные силы РФ эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру, сообщил 1 ноября на селекторном совещании глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Удары последних дней нарушили управление группировками ВФУ и их тыловое обеспечение. Были затруднены перевозки резервов и военных грузов по железной дороге, а также работа предприятий ВПК Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ракетный толк: насколько удары ВС РФ снизили военный потенциал Украины

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022