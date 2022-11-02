Производство обуви в России выросло на 7% за год

В первом полугодии 2022 года производство обуви в России увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» 2 ноября сообщили в Минпромторге.

«Учитывая рост производства уже существующих обувных предприятий, можно с большой долей уверенности прогнозировать продолжение тенденции и увеличение количества модных брендов на российском рынке», — сказали в министерстве.

Как ранее сообщали «Известия», с начала СВО в торговых центрах стало на 20–30% больше российских брендов. Это касается одежды, товаров для дома, мебели.

По информации Минпромторга, в течение последних пяти лет объем производства легкой промышленности показывает стабильный рост — в среднем на 7% в год.

Также в ведомстве рассказали, что по итогам 2021 года индекс производства в легпроме составил 106,5% по сравнению с прошлым годом и превысил средний показатель по обрабатывающим производствам. Российская продукция востребована и на внешних рынках. В прошлом году экспорт товаров легкой промышленности вырос на 20%.

Ранее, 19 октября, в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia) «Известиям» рассказали, что с конца февраля об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности — более 180 брендов. При этом растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту. Таким образом, на рынке продолжают функционирование 17 ритейлеров.