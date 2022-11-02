Чешский профессор назвал фактором процветания страны дешевую энергию из России

Факторами процветания Чехии являлись дешевая энергия и доступное сырье из России — это было продемонстрировано энергетическим кризисом. Таким заявлением поделился профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер на страницах Časopis argument.

Сейчас же, по его словам, Чехия несется в «глубокую экономическую и социальную пропасть».

«Энергия сжирает львиную долю семейных бюджетов, и из-за ее высокой стоимости балансируют на грани банкротства немало компаний, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая настоящими колоссами. Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех… Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные», — отмечается в публикации от 31 октября.

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