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Производство обуви в России выросло на 7% за год

Производство обуви в России выросло на 7% за год

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Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов
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В первом полугодии 2022 года производство обуви в России увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге.

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«Учитывая рост производства уже существующих обувных предприятий, можно с большой долей уверенности прогнозировать продолжение тенденции и увеличение количества модных брендов на российском рынке», — сказали в министерстве.

Как ранее сообщали «Известия», с начала СВО в торговых центрах стало на 20–30% больше российских брендов. Это касается одежды, товаров для дома, мебели.

По информации Минпромторга, в течение последних пяти лет объем производства легкой промышленности показывает стабильный рост — в среднем на 7% в год.

Также в ведомстве рассказали, что по итогам 2021 года индекс производства в легпроме составил 106,5% по сравнению с прошлым годом и превысил средний показатель по обрабатывающим производствам. Российская продукция востребована и на внешних рынках. В прошлом году экспорт товаров легкой промышленности вырос на 20%.

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