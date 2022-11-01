Четверо детей отравились неизвестным веществом в Татарстане

В Татарстане четверо детей отравились неизвестным веществом. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным медиков, госпитализированы две женщины и четверо их детей: один из них новорожденный, остальным два, пять и шесть лет.

Азнакаевская городская прокуратура начала проверку по факту отравления.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

25 октября стало известно, что в районной школе Приамурья 23 человека заболели кишечной инфекцией. Большинство заболевших — дети. По факту произошедшего начата проверка, в настоящий момент учреждение переведено на дистанционный режим работы.