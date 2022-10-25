В районной школе Приамурья 23 человека заболели кишечной инфекцией. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Амурской области проводит проверку по факту заболеваемости несовершеннолетних, обучающихся в МОБУ «Ромненская СОШ». <...> В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство заболевших — дети. В настоящий момент учреждение переведено на дистанционный режим работы.

3 октября в Санкт-Петербурге 27 строителей были госпитализированы в инфекционный стационар с острой кишечной инфекцией. Строители проживали в хостеле на набережной Адмирала Лазарева. Управление Роспотребнадзора по городу начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту произошедшего, устанавливается организатор питания.