Диетолог рассказала о пользе веганского питания

Растительная пища благоприятно сказывается на состоянии органов пищеварения, а также укрепляет иммунитет. О пользе веганской диеты 1 ноября порталу РИАМО рассказала врач-диетолог Светлана Лисицына.

По ее словам, во фруктах и овощах содержится достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов. Таким образом, даже при отсутствии в рационе животных продуктов организм может получать полезные вещества.

«Растительная пища богата клетчаткой, она будет положительно влиять на наши органы пищеварения, улучшая микробиоту кишечника, укрепляя при этом наш иммунитет», — пояснила Лисицына.

Он отметила, что такая пища может быть полезна для людей с повышенным сахаром, повышенной толерантностью к глюкозе или диагностированным сахарным диабетом. Это связано с тем, что растительная пища содержит небольшое количество глюкозы.

Диетолог перечислила продукты, которые обычно входят в рацион веганов. К их числу она отнесла тофу, нут, сою и соевое мясо, кокосовое молоко. Кроме того, веганы употребляют крупы и хлеб.

«Орехи очень часто употребляют, горох, чечевицу, грибы, морскую капусту, листики нори, различные масла, например кокосовое, авокадо. Грибы хороший источник белка, как и тофу», — добавила Лисицына.

Ранее в этот день врач-эндокринолог Алёна Вавилова дала советы по питанию в осенне-зимний сезон. По ее словам, в холода терморегуляция организма перестраивается, ускоряется метаболизм, а еда служит основным «топливом» в этом процессе, поэтому люди чаще чувствуют голод. Чтобы избежать набора веса в сезон холодов врач посоветовала сделать перекусы полезными и пить больше чистой негазированной воды.