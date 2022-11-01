Корреспондент «Известий» показал удерживающий оборону под Донецком батальон

Батальон имени Александра Невского уже восемь месяцев находится на передовой и держит оборону в районе Старомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 1 ноября, рассказал корреспондент «Известий».

Батальон был сформирован из резервистов ДНР, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса бойцы удерживают оборону. Они оборудовали наблюдательные пункты с камерами и тепловизорами и видят всю линию фронта.

Отмечается, что батальон расположился напротив Красногоровки, где вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали эшелонированную оборону.

«Мы держим оборону, чтобы враг не пробрался в Донецк. <...> Противник активизировался, начал пожестче с нами работать, но ничего, даем отпор, затихают», — рассказал один из бойцов батальона.

Он отметил, что ВСУ атаковать не пытаются, но стреляют со своих позиций минометами. Кроме того, примерно 1,5 месяца назад активизировалась украинская авиация.

Ранее в этот день бойцам 100-й гвардейской бригады Народной милиции ДНР удалось захватить военнопленных из ВСУ в ходе боев за поселок Невельское. В ходе боестолкновения также было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства.

30 октября стало известно, что российские войска овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР. Они продвинулись в глубину обороны врага больше чем на 3 км и вышли к окраинам населенного пункта Павловка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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