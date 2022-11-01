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The Athletic узнал о возможном подписании Месси контракта с «Интер Майами»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Аргентинский нападающий французского ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси может подписать соглашение с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Дэвида Бекхэма в ближайшие месяцы. Об этом 31 октября сообщает сайт The Athletic.

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По информации источника, Месси может перейти из ПСЖ в «Барселону» или «Интер Майами». Отмечается, что американский клуб более предпочтительный вариант для футболиста, переговоры идут уже пару лет. В клубе надеются, что соглашение со спортсменом будет подписано в ближайшие месяцы. О предварительном соглашении стороны могут договориться в начале 2023 года.

Уточняется, что совладельцы команды ведут переговоры с отцом Месси, уже состоялось несколько встреч.

В нынешнем сезоне Месси провел за ПСЖ 12 матчей в Лиге 1, забил семь мячей и сделал10 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, набрав 35 очков после 13 матчей сезона, уточняет сайт kp.ru. Контракт Месси с клубом истекает по окончании сезона-2022/23, пишет RT. В сделке прописана опция продления еще на один год, сообщает «Спорт-Экспресс».

Лионель Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», а также рекордсменом «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). В их составе Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза одерживал победу в Лиге чемпионов.

29 октября СМИ сообщали, что Месси может вернуться в испанскую «Барселону», откуда перешел в ПСЖ летом 2021 года. Французский клуб планирует заняться продлением контракта с 35-летним футболистом, в то время как «Барселона» хочет подписать его уже зимой.

10 октября президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта рассказал, что клуб намерен установить статую в честь нападающего Лионеля Месси. Разместить ее планируют за пределами «Камп Ноу», отмечает телеканал «360».

Ранее вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу сообщил, что клуб будет пытаться вернуть Месси. Он подчеркнул, что ФК будет делать для этого всё возможное.

6 октября Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет для него последним. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября.

В сентябре Forbes сообщил, что Месси выразил готовность обсудить свое возвращение в «Барселону». По словам спортсмена, он не планирует покидать «Пари Сен-Жермен» до чемпионата мира 2022 года. При этом он готов обсудить трансфер после ЧМ-2022, сообщает телеканал «Звезда».

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