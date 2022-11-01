Эксперт спрогнозировал повышение ставки ФРС США

В Соединенных Штатах Америки 1–2 ноября проходит очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Инфляция в стране всё еще находится на повышенном уровне, поэтому ФРС будет вынуждена продолжить ужесточение денежно-кредитной политики и, вероятно, снова повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых, рассказал «Известиям» 1 ноября директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По его словам, подобного решения ожидает большинство участников рынка. Такой вариант фактически заложен в ценах.

«Более важно, какой комментарий ФРС даст на будущее. Инвесторы надеются, что уже предпринятых ФРС шагов по ужесточению монетарных условий окажется достаточно для замедления инфляции, и ждут намека на то, что цикл повышения ставок скоро завершится», — отметил Брагин.

Эксперт уточнил, что рост ставок в 2022 году был очень быстрым и сильным и бьет по банковской системе и финансовым рынкам. По его мнению, с этой точки зрения взять паузу, приостановить повышение ставок и какое-то время понаблюдать, как будет развиваться ситуация, имело бы смысл.

«Если ФРС действительно намекнет на такую возможность, это, конечно, поддержит рынки. Но возможна и обратная ситуация. Кроме того, независимо от сигналов на будущее политика ФРС определяется фактическими данными (мы уже видели несколько раз в этому году, как не сбывались прогнозы рынка по пику ставок)», — рассказал аналитик.

В случае если предпринятых регулятором шагов окажется недостаточно для сокращения совокупного спроса, заметного замедления инфляции может и не произойти, особенно в условиях глобального разрушения цепочек добавленной стоимости, роста издержек и так далее, добавил он.

«Еще одна опасность в том, что нынешний скачок инфляции перенесется в рост инфляционных ожиданий и инфляцию зарплат, тогда затормозить рост цен будет еще сложнее, а ФРС придется продолжить агрессивное ужесточение денежно-кредитных условий», — заключил Брагин.

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что для экономики США основной риск связан с рекордными темпами увеличения процентных ставок с начала 1980-х годов. Она напомнила, что в марте диапазон ставки ФРС был 0–0,25%. По ее словам, в 2023 году большинство членов комитета по открытым рынкам ждут ставку в диапазоне 4,5–4,75% (максимальные значения с 2007 года, то есть перед мировым финансовым кризисом).