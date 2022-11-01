«СТРАНА.DOC» 3 ноября представит в Москве документальный фильм «Крым небесный»

В рамках проекта «СТРАНА.DOC», развивающего прокат российского документального кино, и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации по всей стране пройдут показы документальных фильмов на большом экране. После премьерного показа в Санкт-Петербурге, который состоится 31 октября, фильм «Крым небесный» будет впервые показан в Москве 3 ноября в киноцентре «Октябрь». Картину представит ее режиссер Сергей Дебижев.

«Крым небесный» — это фильм-зрелище, рассказывающий об удивительном уголке Земли, в котором из синергии четырех стихий рождается новая — Крым. Фильм о его особой магии и уникальном предназначении. Об удивительных людях и фантастической природе. О космических пейзажах и древних культурах. О глубине истории и высоте духа.

«Крым небесный» участвовал в документальной конкурсной программе Московском международном кинофестивале в 2020 году, а также получил приз за лучшую операторскую работу на фестивале «Радонеж».

Сергей Дебижев, режиссер: «Наш фильм — это космический взгляд на неизвестную планету под названием Земля, на которой все мы живем, но о которой так мало задумываемся. Крым — удивительный уголок, уменьшенная копия Земли. Мы показываем, как из четырех стихий, из потока времени и вечности рождается особая энергия Крыма. И конечно, это прежде всего зрелище, зрелище для большого экрана!»

СТРАНА.DOC — проект, направленный на развитие кинотеатрального проката российского документального кино. Проект объединит ведущие киностудии страны, прокатные компании, кинотеатры и киносети, в которых будут регулярно показываться и обсуждаться документальные фильмы. На сегодняшний момент проект поддерживают сети кинотеатров «КАРО» и «Синема 5», объединенная киносеть «Формула кино» / «Синема парк», более 20 несетевых кинотеатров, киностудия им. М. Горького, кинокомпании «Два Капитана» и «Первое Кино». Информационными партнерами выступили портал «Культура.РФ», «Кино-Театр.ру», проект «ВК Видео» и «Известия». Начиная с конца октября премьеры, показы и обсуждения с участием съемочных групп пройдут в более чем 50 кинотеатрах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске и других городах.

Информация о картине:

«Крым небесный»

2020 год. 1 час 25 мин

Автор сценария и режиссер: Сергей Дебижев

Композитор: Виктор Сологуб

Операторы: Алексей Немов, Роман Любимский.

Продюсер: Наталия Дебижева

Кинокомпания «ДВА КАПИТАНА» при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ

Фильм-участник документальной конкурсной программы Московского международного кинофестиваля (2020)

Приз за лучшую операторскую работу на фестивале «Радонеж» (2020)

Документальный фильм «Крым небесный» — это 87 минут киномедитации, уникальных по красоте съемок и размышлений о вечных вопросах. Сам режиссер характеризует жанр своего творения как фильм-мираж, фильм-полет, фильм-зрелище.

Работа над фильмом продолжалась 1,5 года. Для создания киноленты проводились съемки высшей категории сложности, которые велись практически на всей территории полуострова. Операторам приходилось дожидаться особых состояний природы и погоды: снимать на рассветах, закатах, в туман и шторм, в горных ущельях, на воде и под водой. Все это требует разных подходов и особых способов работы. Часть оборудования, например, световой дрон, была создана специально для проекта, а некоторые технические приемы применялись в кинематографе впервые. Новые технологии позволяют показать недоступные человеческому глазу уникальные природные объекты и явления. В фильме также представлены съемки из космоса, сделанные специально для проекта космонавтом Антоном Шкаплеровым. Фильм снят в формате 4К.

В итоге получилось невероятное зрелище для большого экрана. Фантастические пейзажи ритмически сменяются яркими сценами из жизни полуострова. Видеоряд дополняет музыка Виктора Сологуба, объемные звуковые эффекты, сделанные звукорежиссером Евгением Петролем и текст, составленный Сергеем Дебижевым специально для киноленты в 2022 году. В этой обновленной версии фильм и будет показан в кинотеатрах с 3 ноября.

Фильм был участником документальной конкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля, получил приз за лучшую операторскую работу на фестивале «Радонеж» в ноябре 2020 года и многих других российских фестивалях. В мае 2021 года «Крым небесный» стал номинантом премии Magnolia Awards Шанхайского международного телевизионного фестиваля (STVF), одного из самых влиятельных и престижных международных телевизионных фестивалей в Азии. «К моему большому удивлению, в нашу постоянно меняющуюся эпоху все еще существуют команды, подобные вам, которые используют самые аутентичные и невероятно художественные приемы съемки, — прокомментировал номинацию Франки Фу, менеджер департамента документального кино (Frankie FU, Manager, TV Dept. Documentary). — Художественный уровень «Крыма небесного», безусловно, уникален. Он ярко выделяется среди более чем 300 работ, представленных на фестиваль». «Крым небесный» также получил номинацию за лучший монтаж 11th China Academy Awards of Documentary Film (CAADF), престижную награду, которую еще называют китайским «Оскаром».

Снят при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, информационной поддержке Русского географического общества и Издательского дома «Коммерсантъ».

Награды:

● Фильм-участник основного конкурса 42-го ММКФ.

● Приз за лучшую операторскую работу XXV Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж»

● Номинация в категории лучший иностранный фильм 27th Shanghai TV Festival Magnolia Awards

● Номинация за лучший монтаж 11th China Academy Awards of Documentary Film (CAADF)

● Фильм-открытие XX Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа»

● Вторая премия в номинации «Лучшее документальное кино» XVIII Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел»

● Приз за лучшую операторскую работу XII Международного кинофестиваля «Свидание с Россией»

● Лонг-лист премии «Золотой Орел», 2020

● Гран-при открытого фестиваля «КрымДок», 2022