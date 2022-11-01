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Возможность оформить пособие на рождение ребенка появилась на «Госуслугах»

Оформить пособие на рождение ребенка теперь можно через «Госуслуги»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На «Госуслугах» появилась возможность подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

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В ведомстве рассказали, что новый сервис запущен совместно с Пенсионным фондом.

«Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», — говорится в сообщении.

Такое пособие положено родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям при условии, что получатель неработающий. Между тем он может учиться на очном отделении в колледже или вузе.

Размер пособия составляет 20 472,77 рубля. Заявление необходимо подать в течение полугода со дня рождения ребенка, пишет НСН.

Для того чтобы оформить заявку, необходимо ввести ФИО, номер паспорта, контактный телефон, адрес, электронную почту, а также данные ребенка — СНИЛС и номер свидетельства о рождении, пишет «Ридус». Если будут требоваться другие документы, например зарубежный документ о рождении или решение суда об усыновлении, в личном кабинете родитель получит соответствующее уведомление, отмечает телеканал «360».

После оформления пособие будет приходить на банковскую карту. Также его можно будет забрать через почтовое отделение, указанное при подаче документов, сообщает сайт aif.ru.

Как напоминает «Москва 24», в конце октября стало известно, что на «Госуслугах» появится возможность входа при помощи биометрии. Такая функция станет доступна пользователям уже в феврале 2023 года. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

Для использования функции пользователь должен быть зарегистрирован в Единой биометрической системе.

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