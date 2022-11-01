Несколько мощных взрывов прогремело в центре Донецка

Пять-шесть мощных взрывов прогремело в центре Донецка во вторник, 1 ноября. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.

Ранее во вторник в территориальной обороне Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили в своем Telegram-канале, что Кировский район Донецка подвергся атаке со стороны украинских войск. В результате обстрела оказался поврежден ресторанный комплекс «Гуляй-хата». О пострадавших не сообщалось.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), украинские войска начали обстреливать Донецк с 06:00 (время совпадает с мск). По последним данным, с этого периода до 14:32 украинские боевики выпустили на город 61 снаряд разного калибра.

Накануне корреспондент «Известий» Валентин Трушнин также сообщил о взрывах в центре Донецка. По его словам, они раздались в районе бизнес-центра Sky City. Позже мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрелов Донецка зафиксированы попадания в жилые дома и возгорания.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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